Morre, aos 76 anos, o cantor americano Al Jarreau

Ganhador de 7 prêmios Grammy, o cantor Al Jarreau morreu na manhã do domingo, dia 12, aos 76 anos.

A informação foi dada por representantes do músico em seu site oficial. Nascido em 12 de março de 1940, em Milwaukee, Wisconsin, Jarreau esteve internado recentemente em Los Angeles.

Ele deixou sucessos como 'After All', 'Morning', 'Your Song', 'We're In This Love Together', 'Ain't no Sunshine', 'All Or Nothing At All', 'Boogie Down' e 'Roof Garden'.

Ainda não há informações sobre as causas da sua morte.