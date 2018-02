Morre, aos 74 anos, mestre Humberto de Maracanã

Morreu na segunda-feira, 19, em São Luís, o cantador Humberto Barbosa Mendes, o Humberto de Maracanã, famoso intérprete do Boi de Maracanã do Maranhão. Tinha 74 anos, era casado e pai de 22 filhos. Fazia parte, há mais de 40 anos, do grupo de bumba meu boi de sotaque de matraca, o Boi de Maracanã, um ícone da festa maranhense. Estava internado havia uma semana em um hospital de São Luís. Uma das canções mais conhecidas do gênero, a toada Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão, era famosa na voz de Humberto.

O Ministério da Cultura emitiu nota nesta terça, 20, em que assinala o seguinte: "O Ministério da Cultura demonstra profundo pesar pela morte de Humberto Barbosa Mendes, mestre do Boi de Maracanã. Mais conhecido como Humberto de Maracanã, ele cultuava desde a infância a tradição do boi, típica do Estado do Maranhão. Tornou-se cantador aos 34 anos e era reconhecido pelo Ministério da Cultura como Mestre em Cultura Popular".