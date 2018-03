Morre aos 71 anos o cantor brega Genival Santos

FORTALEZA - Morreu nesta terça-feira, 18, à tarde, em Fortaleza, aos 71 anos, o cantor brega Genival Santos. Com uma discografia das mais conhecidas no Brasil, Genival Santos estava com câncer no pulmão. Internado há um mês no Hospital de Messejana, em Fortaleza, Genival não resistiu à doença.

As músicas mais executadas nas rádios brasileiras de Genival Santos são Sendo Assim, Se Errar Outra Vez, Eu Lhe Peguei no Flagra, Espelho Fiel, Peço Bis, Preciso Parar Pra Pensar, Se For Preciso e Crucificado do Amor.

Intérprete ainda de Cada Coração Sabe o Que Quer, Rosa Amarela, Carimbó da Menina, Vem Morar Comigo, Menina da Praia e Eu Não Sou Brinquedo, Genival Santos vendeu mais de cinco milhões de discos. Ele morava em Fortaleza há 30 anos. A família marcou o enterro para a quarta-feira, 19, no Parque da Paz, em Fortaleza. Genival Santos era paraibano.