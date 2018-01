Morre Andy Fraser, de 62 anos, baixista da banda Free

Morreu na segunda, dia 16/3, aos 62 anos de idade, o baixista Andy Fraser, que ficou famoso por participar da lendária banda Free, formada com o vocalista Paul Rodgers, na qual lançou sucessos como Wishing Well, All Right Now e My Brother Jake. Rodgers esteve depois no Bad Company e na The Firm, ao lado de Jimmy Page. Não foi divulgada a causa de sua morte, mas ele era portador do vírus HIV desde os anos 1980, quando assumiu sua homossexualidade, e vinha lutando contra um câncer.

Nascido Andrew McLan ‘Andy’ Fraser, em 3 de julho de 1952, em Paddington, Londres, aos 15 anos já tocava no grupo Bluesbreakers, de John Mayall. O músico morreu em sua casa, na cidade de Temecula, Califórnia, e deixou duas filhas. Em 1972, Fraser saiu da Free, que criou em 1968, para formar a banda Sharks, com o guitarrista Chris Spedding. Mais tarde, fundou a Andy Fraser Band, antes de ir morar na Califórnia e passar a compor para astros como Rod Stewart, Joe Cocker e Robert Palmer.

O maior hit da Free e de Fraser era, de longe, a música de 1970 All Right Now, na qual faz um solo de baixo. Ele e Paul Rodgers se reuniram novamente para tocar a música no festival de Woodstock, em 1994.