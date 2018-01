Morre Ana Soares, mãe do rapper Mano Brown, dos Racionais

Ana Soares, mãe do rapper Mano Brown, dos Racionais, morreu nesta segunda-feira, 19. O anúncio foi feito na página oficial do grupo no Facebook: "Deixamos nossas mais sinceras condolências ao irmão Mano Brown". "Dona Ana" aparece em letras do grupo liderado pelo filho. Na mais conhecida delas, Negro Drama, Mano Brown faz uma homenagem: "Aí, Dona Ana, sem palavra. A senhora é uma rainha".

Em Jesus Chorou, o rapper descreve uma cena em que a mãe o aconselha: "E a minha mãe diz: 'Paulo, acorda! Pensa no futuro, que isso é ilusão, os próprio preto não tá nem aí com isso, não. Ó o tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui. A inveja mata um, tem muita gente ruim". Mano Brown lançou em 2016 seu primeiro disco solo, Boogie Naipe. Mesclando soul e funk ao rap, o disco mostra o rapper falando de amor.