Morre Aladar Pege, o "Paganini do contrabaixo" O músico húngaro Aladar Pege, apelidado "Paganini do contrabaixo", que se movia entre o jazz e o erudito com igual facilidade e levou o pesado instrumento de cordas para uma posição de destaque nas salas de concerto, morreu, informa a agência de notícias estatal húngara, a MTI. Ele tinha 67 anos. A MTI cita parentes do músico para informar que Pege faleceu no hospital, no sábado, "enfrentando o sofrimento com bravura". Não é citada a causa exata da morte. A carreira de Pege, com início nos anos 60, foi aclamada, durante duas décadas, pelo mundo do jazz. Em 1970, foi declarado "melhor solista da Europa" no festival de Montreux, e sua apresentação, em 1982, no Carnegie hall de Nova York foi aclamada. Nos últimos anos, vinha se dedicando a trabalhos com música erudita, freqüentemente transcrevendo e executando obras compostas originalmente para outros instrumentos, por conta do limitado repertório para contrabaixo.