Morre Afeni Davis Shakur, mãe do rapper Tupac

Afeni Shakur Davis, mãe do rapper Tupac, morreu segunda-feira, 2, aos 69 anos. De acordo com sites internacionais, ela teria sofrido uma parada cardíaca em sua casa, na Califórnia. Mesmo sendo levada ao hospital, não resistiu.

Empresária, Afeni perdeu o filho em 7 de setembro de 1996, quando Tupac, aos 25 anos, foi morto com um tiro. Tempos depois, ela fundou a Tupac Amaru Shakur Foundation, com o intuito de preservar o legado do filho. Além disso, também criou o Centro de Artes Tupac Amaru Shakur (TASCA), em 2005, ajudou a montar o musical Holler If Ya Hear Me, em 2014, com músicas de Tupac, e dirigiu a Amaru Entertainment.

Ativista, Afeni foi membro do grupo Panteras Negras e, em 1969, grávida de Tupac, chegou a ser presa com outros integrantes do grupo que combatia o racismo nos EUA. Teve de se defender e conseguiu ser solta em 1961 e um mês depois nascia Tupac Shakur.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sua luta e sua força serviram de inspiração para algumas das canções de Tupac que fez a música Dear Mama para ela.