Morre a soprano italiana Daniela Dessì, aos 59 anos

A soprano Daniela Dessì, intérprete nos mais importantes teatros internacionais como o Scala de Milão e o Metropolitan de Nova York, morreu aos 59 anos devido a um câncer. A notícia foi confirmada neste domingo, 21, por seu marido, o tenor Fabio Armiliato.

Comunicados de pêsames também foram publicados por instituições musicais. O Scala recordou que a cantora lírica, nascida em Gênova, ficou conhecida por sua “técnica, forte temperamento e uma rara sensibilidade interpretativa”. Mais ainda, o teatro destacou Daniela Dessì como “uma das figuras mais imporantes do panorama operístico internacional”.

No fim de julho, a soprano havia anunciado em sua página no Facebook o cancelamento de todas as suas atuações por motivos de saúde. Entre papéis de destaque da trajetória de Daniela Dessì, destacam-se seus papéis de obras de Verdi, sob regência de Riccardo Muti, e interpretações de Puccini. Em 2014, a soprano apresentou em Barcelona uma versão de Manon Lescaut com direção de Liliana Cavani e de Renato Palumbo.