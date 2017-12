Morre a soprano Elisabeth Schwarzkopf A soprano mundialmente famosa, Elisabeth Schwarzkopf, uma das maiores vozes do século 20 morreu em sua casa na Áustria, nesta quarta-feira, conforme noticiou a televisão austríaca. Tinha 90 anos. Elisabeth, que dividia com Maria Callas o posto de gigante da ópera morreu à 1h15 na cidade de Schruns, na Áustria, onde ela vivia mais recentemente, noticiou a rede de televisão ORF sem precisar a causa de sua morte. A soprano que se retirou de cena em 1975, cativou o público e a crítica por quatro décadas. Seus principais papéis foram como Elvira no Don Giovanni de Mozart e Marschallin em Der Rosenkavalier de Richard Strauss, que imortalizou em discos e CDs. Viena foi o palco de seu salto para o estrelato internacional a partir de 1942. Em 1946, o diretor de orquestra austríaco, Herbert von Karajan, chegou a dizer que Elisabeth era "talvez a melhor cantora da Europa". Apesar de seu grande sucesso após a 2.ª Guerra Mundial (1939-1945), a soprano sempre foi criticada por sua proximidade com o regime nazista, que a ajudou a iniciar sua carreira.