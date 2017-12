Morre a mãe do guitarrista dos Stones Keith Richards A mãe de Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, morreu aos 91 anos no Reino Unido, informou uma porta-voz da banda. Doris Richards morreu no sábado. A causa da morte e o local não foram revelados. Seu filho se manteve ao seu lado, o que o impediu de ir ao velório do magnata da indústria musical Ahmet Ertegun na semana passada. No começo do mês, Keith Richards chegou às manchetes do mundo todo quando disse a um jornal que havia cheirado as cinzas de seu pai, Bert, em 2002. O guitarrista rapidamente recuou de seu comentário, dizendo que a história era uma "brincadeira". Richards é o filho único de Doris e Bert Richards, que se separaram em 1962. Ela comprou a primeira guitarra de seu filho em seu 15.º aniversário. Ele aprendeu alguns acordes com o avô, Gus Dupree, um músico que o inspirou na carreira. Em abril de 2006, Richards, de 62 anos, caiu de um coqueiro nas ilhas Fiji e teve de ser operado na Nova Zelândia para a retirada de um coágulo do cérebro. Em conseqüência do acidente, os Stones postergaram datas da turnê européia A Bigger Bang e cancelaram alguns shows.