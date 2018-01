Morre a lenda do funk Jimmy Castor

Morreu, nesta segunda-feira, 16, aos 64 anos, o músico Jimmy Castor. As causas da morte da lenda do funk, apelidado de "The Everything Man", não foram divulgadas. Castor liderou o grupo de funk e disco Jimmy Castor Bunch, famoso pela música Troglodyte (Cave Man), de 1972.

A música It's Just Begun fez sucesso no fim dos anos 1970 e 80 faz parte da trilha do filme Flashdance. No início da carreira, Castor fez parte da banda The Teenagers, em 1957, como cantor e saxofonista. O músico também flertou com a música pop, disco e hip-hop.

Suas músicas foram sampleadas por inúmeros artistas como Grandmaster Flash and the Furious Five, Bentley Rhythm Ace, Bomb The Bass, Coldcut, PNAU, Ice Cube, N.W.A., Ginuine, The Beastie Boys, Jamiroquai e Kanye West.