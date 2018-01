Morre a cantora Carminha Mascarenhas

Morreu nesta terça-feira, 17, a cantora Carminha Mascarenhas, estrela da Rádio Nacional nos anos 50 e crooner do Copacabana Palace. Ela tinha 81 anos e estava morando no Retiro dos Artistas.

Amigos contaram que o último desejo, não realizado, era segurar no colo a bisneta recém-nascida (neta se seu filho, Raul Mascarenhas).

Carminha tinha orgulho do passado de glória, que incluiu 20 LPs gravados em oito anos e shows no Uruguai, Paraguai e Argentina. Era intérprete de Tom e Vinicius, Ary Barroso e Newton Mendonça.

Aos 70 anos, passou a integrar o espetáculo As Cantoras do Rádio: Estão Voltando as Flores, com Ellen de Lima, Violeta Cavalcanti e Carmélia Alves.