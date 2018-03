Moreira da Silva ganha homenagem em São Paulo

Um show de Jards Macalé e Maria Alcina em homenagem a Antônio Moreira da Silva, o Kid Morengueira, autor de Os Intocáveis ou Morengueira contra 007, Cachorro de Madame e Acertei no Milhar, entre outras, vai agitar a Praça da Sé de quarta a sábado, na Caixa Cultural.

Considerado um dos expoentes do samba-de-breque, sucesso dos anos 50, em que diálogos e comentários são inseridos no meio das músicas, Moreira da Silva foi criado no Morro do Salgueiro, mas nasceu em 1902 na Barra da Tijuca e usava sempre terno de linho branco, chapéu panamá e sapatos de duas cores. Morreu aos 98 anos, em 2000. Fez cinema também, atuando no longa de Rogério Sganzerla "Sem Essa Aranha" (1969) e no documentário "Moreira da Silva, o Filme" (1972), de Ivan Cardoso.

Confira o roteiro do Show:

Maria Alcina

01- O Último dos mohicanos

02 - Cachorro de madame

03 - Faustina

04 - Os Intocáveis ou Morengueira contra 007

05 - Kid Cavaquinho

06 - Fio Maravilha

07 - Maria Alcina confete e serpentina

Jards Macalé

01- Acertei no milhar

02 - Piston de gafieira

03 - Na subida do morro

04 - Olha o Padilha

05 - Choro esdrúxulo/Tarzan, o filho do alfaiate

06 - Tira os óculos e recolhe o homem

07 - Vapor barato

Encerramento: Amigo urso, com Maria Alcina e Jards Macalé.

Homenagem ao Malandro - Local: CAIXA CULTURAL São Paulo - Praça da Sé, 111 - Centro - São Paulo (SP). Datas: de 25 a 28 de novembro de 2009. Horários: de quarta a sexta-feira, às 19h e sábado, às 13h. Entrada: franca Recomendação etária: acima de 10 anos Lotação: 150 lugares. Informações - Tel: (11) 3321-4400