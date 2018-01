Moraes Moreira é internado e Novos Baianos cancelam dois shows

Os Novos Baianos tiveram de cancelar dois shows da turnê Acabou Chorare por causa do estado de saúde de Moraes Moreira. O cantor e compositor de 70 anos está internado no Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas pela banda em um comunicado oficial feito no Facebook.

As apresentações canceladas seriam realizadas no Recife e em Fortaleza nos dias 5 e 12 de agosto. Os shows já foram remarcados para 1º de dezembro e 21 de outubro, respectivamente. Os fãs que não quiserem usar os ingressos nas novas datas poderão solicitar reembolso.

Os outros shows já marcados até o final do ano estão mantidos. Sendo assim, os Novos Baianos se apresentam na Fundição Progresso, no Rio, nos próximos dias 18 e 19, e no Espaço das Américas, em São Paulo, em 1º de setembro. A turnê ainda passa por Belo Horizonte (23 de setembro) e Curitiba (28 de outubro).

Segundo o comunicado do Hospital CopaStar na tarde desta quarta-feira, 2, Moraes Moreira recebe tratamento para aliviar problemas digestivos. Seu estado geral de saúde é bom e estável.