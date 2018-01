Moonspell leva bom público para o Palco Sunset do Rock in Rio

A banda gótica portuguesa Moonspell chegou ao Palco Sunset sob olhares desconfiados por parte do público. O sol não contribuiu muito com a essência soturna do grupo. A apresentação logo ganhou força. O vocalista do Sepultura Derrick Green, de cabelo raspado, desferiu seus agudos estridentes e deu mais intensidade ao show.

Os portugueses, que já se apresentaram duas vezes no Rock in Rio Lisboa, se tornaram uma verdadeira potência em seu estilo na Europa, com fãs no Brasil, mesmo tendo pouco apoio do público leigo da indústria.

Formada em 1994, o Moonspell é uma das bandas de metal mais relevantes de Portugal. Eles já lançaram 10 álbuns de estúdio, sendo o último 'Extinct', que chegou às lojas em março deste ano.

Derrick Green, vocalista do Sepultura desde 1997, quando substituiu Max Cavalera, voltou a participar da apresentação para cantar 'Roots, Bloody Roots', do Sepultura.