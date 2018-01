Monsters of Rock leva 60 mil ao Anhembi

Sábado e domingo, na Arenha Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana), os monstros do rock vão soltar seu berro sobre a Zona Norte de São Paulo. São 14 grupos de heavy metal e hard rock que fazem um rasante pela cidade, tocando para 60 mil pessoas. Ainda há ingressos à venda. O festival tem apresentação de uma lenda americana, o apresentador Eddie Trunk, que pilota o reality That Metal Show na TV americana, entrevista rock stars há 30 anos e é muito querido pelos fãs do metal.

Há tradição e surpresas na jornada. A banda francesa Gojira (para quem lembra, é o jeito japonês de pronunciar Godzilla) é uma das grandes novidades na escalação. Toca sábado às 14h30. Filhotes franceses do som thrash de grupos como Meshuggah, Morbid Angel, Mastodon, Fear Factory e Neurosis, estão no seu quinto disco e já têm uma legião de fãs mundo afora. Liderados pelo vocalista Joe Duplantier, chegam a bordo do álbum L'Enfant Sauvage (A Criança Selvagem, 2012), muito bem recebido pela crítica.

A escalação deste sábado teve uma baixa sensível: o supergrupo Hellyeah, que reúne músicos de outros grupos anteriormente famosos, como Chad Gray e Greg Tribbett (vocalista e guitarrista do Mudvayne), Tom Maxwell (guitarrista do Nothingface), Bob Zilla (baixista que integrou o Damageplan) e Vinnie Paul (do lendário Pantera e também ex-Damageplan) cancelou sua vinda. Um comunicado explicou o acontecido: "Devido a problemas pessoais internos da banda, o Hellyeah anunciou que infelizmente não poderá participar do Festival Monsters of Rock no próximo fim de semana. Eles lamentam e pedem desculpas a seus fãs, esperando poder programar outra vinda à São Paulo no futuro".

Os infernais mascarados do Slipknot fazem o show principal da noite de sábado, a partir das 21h40. O grupo volta ao Brasil dois anos após sua passagem pelo Rock in Rio, em uma jornada de labaredas e mergulhos no meio da plateia. Sua primeira apresentação no País foi em 2005, no Anhembi, no festival Chimera, e desde então sua base de fãs cresceu barbaramente. Seu disco mais recente é All Hope is Gone (2008), e já tem 5 anos, mas o vocalista Corey Taylor afirmou que a banda já tem material novo que deve lançar no ano que vem em novo álbum.

Segundo informações da produção do espetáculo, os monstros do rock mostram uma lista de exigências altruísta. O Aerosmith, por exemplo, atração principal do domingo (às 22h35) pede que todo o material usado para atender a banda seja reciclável e que todos os alimentos não consumidos em quartos e camarins seja destinado a instituições assistenciais. Nos seis coolers espalhados em pontos diversos do palco, água mineral, isotônicos e refrigerantes. Cerveja, só sem álcool. Para o Whitesnake (também no domingo, 20h35), refeições vegetarianas e nada de carne. David Coverdale, que pediu cervejas, também requisitou uma amostra do mel orgânico produzido no Brasil.

Os franceses do Gojira, ao contrário do Godzilla, não comem carne, apenas ovos, saladas e frutas frescas. O Queensryche pediu frutas, frios, nozes, castanhas e amendoins, alimentos que devem estar nos camarins e no ônibus da banda. Em comum a todas as bandas, exigência de toalhas pretas.

Para o expert Eddie Trunk, a grande atração da jornada, o Aerosmith, está longe de requerer aposentadoria. "Ainda são fundamentais, ainda são os mesmos 5 caras, o que é fantástico após 45 anos. É incrível. E ainda são grandes. Têm a mesma energia, Steven (Tyler) ainda canta muito, e a habilidade de tocar é a mesma. Provavelmente são ainda melhores que antes, porque largaram as drogas", afirmou ao Estado.

Esses são os horários estimados dos shows:

SÁBADO

10:00 Abertura de portões

12:30 Ganhador concurso

14:30 GOJIRA

15:40 HATEBREED

16:55 KILLWITCH ENGAGE

18:25 LIMP BISKIT

19:55 KORN

21:40 SLIPKNOT

DOMINGO

11:00 Abertura de portões

12:00 Ganhador concurso

12:50 DOCTOR PHEABES

13:40 DR SIN

14:50 DOKKEN

16:05 QUEENSRYCHE

17:35 BUCKCHERRY

19:05 RATT

20:35 WHITESNAKE

22:35 AEROSMITH

Classificação etária: 16 anos

Menores de 5 a 15 anos somente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

(Sujeito à alteração pelo juizado de menores)

Preços:

19 de outubro

Pista - Lote 2:

Inteira: R$330,00 - Meia Entrada: R$175,00

20 de outubro:

Pista - Lote 2:

Inteira: R$330,00 - Meia Entrada: R$175,00

Passaporte válido para os 2 dias de Festival

Pista - Lote 2:

Inteira: R$ 590,00 - Meia entrada: R$ 295,00