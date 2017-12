O festival Monsters of Rock está de volta em 2015, 21 anos depois sua primeira edição no Brasil. O evento ocorre nos dias 25 e 26 de abril, na Arena Anhembi, em São Paulo. O line-up ainda não foi divulgado, mas o festival promete 14 atrações de peso do rock 'n roll mundial e nacional.

Realizado no Brasil em 1994, 95, 96, 98 e 2013, a versão nacional do Monsters, criado originalmente na Inglaterra, já reuniu um público de mais de 300.000 pessoas em edições anteriores e trouxe ao país nomes como Black Sabbath, Slayer, Kiss, Megadeth, Faith no More, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Skid Row, Iron Maiden, Motorhead, Megadeth, Slipknot, Aerosmith e Whitesnake.

De acordo com a produção, o line-up completo da 6ª edição do Festival Monsters of Rock Brasil será anunciado em breve. Os ingressos para os dois dias de apresentações também estarão disponíveis para o público ainda este ano.