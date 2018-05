Monique Maion faz show amanhã em São Paulo A cantora Monique Maion fará um show amanhã, em São Paulo, dando continuidade ao lançamento de seu EP "The Stolen Records", gravado no ano passado em Londres, no Helen Ward''s Studio. O EP foi feito durante shows de lançamento de "Lola", seu primeiro disco, de 2009. O novo trabalho traz quatro faixas autorais que vão do "Cabaret" e "Burlesco" ao "Triphop". Há ainda a faixa bônus "I Killed a Man", cujo clip entrou nas paradas da MTV.