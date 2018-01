Molejo anuncia disco novo para novembro

Ícone do pagode dos anos 90, a banda Molejo vai lançar em novembro o disco “Molejo club” pela gravadora Sony Music. A informação foi confirmada no Instaram por Claumirzinho, que toca pandeiro e também fica nos vocais.

Com uma foto antiga da banda, o integrante escreveu uma reflexão sobre o passado e a memória. “Aliás, falando em novo, mês que vem novo CD do @molejooficial chamado #molejoclub sai pela @sonymusic e nossa nova música já está nas rádios do Brasil!”, completou o músico.

No começo de outubro, o Molejo lançou o single "Fofoca É lixo", que faz parte do novo disco. O último trabalho da banda foi o disco "25 anos #obailesemparar", lançado em 2014.

Depois da "coincidência" da letra do hit "Cilada" com uma música da cantora Lady Gaga ("Perfect Illusion"), os integrantes do Molejo fizeram uma versão com as duas músicas misturadas em vídeo divulgado pelo site Portal Popline.