Mogwai deve lançar disco com quatro inéditas em setembro

SÃO PAULO - A banda de rock escocesa Mogwai anunciou nesta sexta-feira o lançamento de um EP com quatro músicas. Earth Division chega às lojas dos EUA no dia 13 de setembro.

O grupo já lançou um álbum em 2011, Hardcore Will Never Die, But You Will, em fevereiro. Em comunicado, a banda informou que o EP traz um Mogwai "contextualizado em um nebuloso domínio de distorções elétricas, acompanhado de sopros intransigentes de violinos, violas, violoncelos, contrabaixo". A descrição não é nada objetiva, mas sugere experimentações em um campo no qual os músicos ainda não se aventuraram.

O Mogwai está em turnê, mas por enquanto o novo material ainda não foi apresentado nos palcos, possivelmente devido à complexa instrumentação que o release dá a entender. Seguem abaixo os títulos das faixas de Earth Divison, bem como a arte que estampará a capa da obra:

Tracklist

1. Get to France

2. Hound of Winter

3. Drunk and Crazy

4. Does This Always Happen?