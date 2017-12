'Mister Brau' volta na 2ª temporada com força na trilha sonora

Mr. & Mrs. Brau estão de volta. A série Mister Brau, estrelada pelo casal Lázaro Ramos e Taís Araújo, entra em sua 2.ª temporada nesta terça-feira, 12, após Velho Chico, com duas frentes fortes: a música e o empoderamento feminino. Na primeira fase da série, a trilha sonora já recebia tratamento de protagonista, assim como os adoráveis Braus: era feita especialmente para o seriado e cantada pelo próprio Lázaro, na pele de um popstar brasileiro com fama internacional. Nesta segunda fase da série, a música continua a manter uma intrínseca relação com o roteiro de Jorge Furtado.

“Para esta temporada, há várias cenas em que o Brau toca com a banda ao vivo, todos músicos. Gravamos como se fôssemos gravar para um DVD. Porque, às vezes, a gente pega a canção que está gravada, coloca e dubla, para dar mais realidade para coisa. Mas fazemos ao contrário: gravamos o ensaio, com ele cantando ao vivo, e depois fazemos o acabamento do áudio”, detalha o produtor musical da série, Ricardo Leão, que comanda – e integra – um coletivo de autores que compõem pensando em Brau.

O interessante é que o personagem, na contramão de muitos popstars de verdade, não pode ser catalogado em um único gênero musical. Ele é adepto do mashup, ao se enveredar por vários estilos. “A gente não queria que ele se identificasse com um ritmo. Claro que, em alguns momentos, a gente busca alguns ritmos mais africanos, e alguns deles que são pouco conhecidos no Brasil. O afrobeat, o próprio kuduro, que a gente brinca de vez em quando, os ritmos de Cabo Verde, mas acho que a identificação maior é a mistura”, diz Lázaro (leia entrevista com ele ao lado). Também gravados ao vivo, os shows são realizados em casas de espetáculos de verdade, com plateia de verdade. E lá, no palco, diante dos olhos do público, Lázaro e Taís se transformam em Brau e Michele.

Michele, aliás, agora vai sair dos bastidores – na anterior, ela cuidava da carreira do marido famoso – e vai brilhar nos palcos, como cantora e compositora. Também estará no comando Andrea (Fernanda de Freitas), que assume o escritório de advocacia do pai, Antônio Carlos (Daniel Dantas), onde trabalha seu marido Henrique (George Sauma). “Nesta temporada, Michele começa a carreira internacional, mas não suporta ficar longe do Brau”, comenta Taís, que faz aula de canto há anos. “Ela acha a plateia norte-americana educada demais e meio fria, e decide voltar para o Brasil.”

Entrevista - Lázaro Ramos

Qual a importância de uma trilha autoral para a série?

É maravilhoso. Desde o começo, quando Mister Brau foi criado, a brincadeira era dar credibilidade a esse personagem, parecer que ele existe de verdade. Para isso, a série precisava ter músicas que convencessem – e essa música cairia no gosto popular.

Como é sua preparação para o personagem?

Faço aula de canto desde sempre na minha vida, uma coisa que está na minha rotina. A gente faz aula de dança também. Fico muito orgulhoso do resultado, da parte musical e coreográfica do Brau, porque a gente tem batalhado muito e dá o encantamento a quem assiste.

Então, você já está pronto para fazer musical...

Será? Não sei, quando eu melhorar da lombar, eu respondo (risos).