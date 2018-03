MIS promove Sunset Party neste sábado, 12

Neste sábado, 12, à tarde nas áreas externas do MIS (Avenida Europa, 158 - Jardim Europa) e do MuBE, em São Paulo haverá uma Sunset Party. A festa gratuita começa às 16h com o jazz, soul, funk, música brasileira, latina e africana do DJ paulistano Tahira.

Tahira já tocou e diversos festivais do Brasil e do mundo. Sua apresentação é baseada em grandes nomes como Fela Kuti, Milton Banana, Curtis Mayfield, Herbie Hancock e Mongo Santamaria, além de novos artistas.

Às 18h, é a vez do duo argentino Silver City, composto por Julian Sanza, no teclado e programação, e Fernando Pulichino, no baixo e DJ. A dupla apresenta um misto de jazz, house e disco music.

Sanza e Pulichino iniciaram a carreira em 1999 em Mar del Plata no grupo Ciudad Feliz. Foram para a Inglaterra e em 2002 junto com Ralph Lawson, dono do selo 2020 Vision, formaram o projeto 2020 Soundsystem.