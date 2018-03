MIS faz evento para comemorar os 20 anos do álbum acústico do Nirvana

Na nova edição do Estéreo MIS - evento promovido pelo Museu da Imagem e do Som que abre espaço para a divulgação de artistas independentes -, marcada para hoje, 14, será comemorado o aniversário de 20 anos do lançamento do álbum acústico do Nirvana.

O disco foi lançado em novembro de 1994, sete meses após a morte do líder, Kurt Cobain, e estreou no 1º lugar do Top 200 da Billboard, tornando-se um clássico do rock.

O grupo Seychelles foi escalado para animar o evento e reproduzirá o disco na íntegra, respeitando os arranjos apresentados durante a performance acústica do Nirvana, com os mesmos instrumentos, na tentativa de se aproximar à obra original.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: Museu da Imagem e Do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777.

QUANDO: Hoje (14), às 21h30.

QUANTO: R$ 14.