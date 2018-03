Miranda Lambert lidera indicados da Academia de Música Country

Lambert tomou conhecimento de suas indicações quando lia a lista de indicados com Ronnie Dunn no "The Early Show" da CBS, no Hall da Fama da Música Country, em Nashville.

Reba McEntire e Blake Shelton vão apresentar a festa anual de premiação, que será transmitida ao vivo pela CBS a partir do MGM Grand, em Las Vegas, em 3 de abril.

A texana Lambert foi indicada para os prêmios de vocalista feminina e evento vocal, que dividiu com Sheryl Crow e Loreta Lynne, pelo single "Coal Miner's Daughter", do álbum "Coal Miner's Daughter: A Tribute To Loretta Lynn".

Ela foi indicada também para melhor single do ano e canção do ano, pelo sucesso "The House That Built Me", de Tom Douglas e Allen Shamblin. "Only Prettier", de Lambert, foi indicado para vídeo do ano, assim como "The House That Built Me".

Kenny Chesney recebeu cinco indicações, entre elas por álbum do ano por "Hemingway's Whiskey" e single do ano por "The Boys of Fall".

Chesney também foi lembrado como artista e produtor: seu vídeo "The Boys of Fall" foi indicado para o troféu de vídeo do ano.

A banda novata Zac Brown Band recebeu cinco indicações, entre elas de melhor grupo vocal e álbum do ano. E o grupo foi lembrado nas categorias canção do ano, single do ano e evento vocal do ano, por "As She's Walking Away", com Alan Jackson.

O líder do grupo, Zac Brown, ganhou quatro indicações individuais adicionais: como produtor do álbum da banda "You Get What You Give", por single do ano e evento vocal do ano, por "As She's Walking Away", e por compositor, pela mesma canção.

Taylor Swift foi indicada para quatro prêmios, entre os quais seu segundo como artista do ano. Se ela ganhar, será a primeira vez que levará o troféu para casa.

Swift foi indicada como artista e produtora de álbum do ano por "Speak Now", além de ter recebido uma indicação para melhor vocalista mulher.

O trio Lady Antebellum ganhou três indicações, um dos quais para melhor grupo vocal. O grupo foi indicado para álbum do ano, como artistas e produtores de "Need You Now".