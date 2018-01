Mimo 2014 traz a cidades históricas Chick Corea e Salif Keita

O festival de música instrumental realizado com shows gratuitos em espaços históricos do Brasil, o Mimo, anunciou nesta terça-feira, 29, as atrações de sua 11ª edição, que será em quatro cidades. Entre as mais de 50 atrações, destacam-se Chick Corea & The Vigil, Trilok Gurtu, Jordi Savall & Hespérion 21, Salif Keita, João Donato e Jorge Mautner.

O evento será em Ouro Preto (MG, de 29 a 31 de agosto), Olinda (PE, de 4 a 7 de setembro), Paraty (RJ, de 10 a 12 de outubro) e, pela primeira vez, Tiradentes (MG, de 17 a 19 de outubro). O jazzista americano Chick Corea fará shows em Ouro Preto, dia 29/8, e Olinda, em 4/9. O malinense Salif Keita se apresenta em Paraty, dia 11/10, e o saxofonista cubano Paquito D’Rivera um dia depois, na mesma cidade. A programação completa, com datas e horários, está no site do evento.

Entre as novidades, um destaque é a presença da banda escocesa Lau, um trio de violino, violão e acordeom que cria o que os críticos europeus batizaram de novo folk britânico. São seguidores do caminho aberto por bandas como o grupo Mumford And e a cantora Laura Marling, mas mais nostálgicos e acústicos, com quase nenhuma percussão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os shows nas quatro cidades são sempre realizados em lugares com espaços pertencentes a patrimônios históricos, como igrejas, teatros, museus e praças. Ao todo, 630 mil espectadores já assistiram a mais de 240 concertos com entrada franca.