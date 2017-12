Milton Nascimento tem queda de pressão e abandona show em SP

Milton Nascimento passou mal na noite desta sexta-feira, 22, enquanto se apresentava ao lado de Criolo, no HSBC Brasil, em São Paulo. O músico sofreu uma queda de pressão, ocorrida durante a performance da música Ponta de Areia, uma de suas canções mais conhecidas. Segundo informações da assessoria de imprensa do cantor, o músico passou por exames de sangue e pressão, mas já foi liberado e passa bem.

A apresentação foi interrompida por 15 minutos, até que Criolo voltou ao palco e confirmou que o show estava cancelado. Apesar do susto, o show deste sábado, 23, no mesmo local, está mantido.

Milton Nascimento e Criolo estão juntos no projeto Linha de Frente, que traz canções dos dois músicos com novas roupagens. O repertório conta as músicas Linha de Frente, Bogotá e Mariô, de Criolo, e clássicos como Morro Velho e Travessia, de Milton Nascimento.

Nota oficial da assessoria de imprensa de Milton Nascimento

O cantor Milton Nascimento teve um mal estar momentâneo durante a estreia paulista do show "Linha de Frente", nessa sexta-feira, 22, no HSBC Brasil. Aconselhado pela equipe médica, Milton não terminou a apresentação. Exames de sangue e pressão foram feitos no local e não apresentaram nenhuma alteração. O diretor do Incor de São Paulo, Dr. Sérgio Timerman, estava na casa e acompanhou o cantor ao hospital. Milton fez novos exames e já teve alta. O público que compareceu no show de sexta-feira terá direito a vê-lo em uma nova data, que será marcada e anunciada pelo site oficial do cantor, instagram, facebook e demais veículos de imprensa o mais rápido possível. Até o momento, a apresentação de sábado continua confirmada. A turnê "Linha de Frente", em que Milton divide o palco com o rapper Criolo, estreou em Belo Horizonte, no dia 13 de junho.