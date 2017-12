Milton Nascimento é internado no Rio

RIO - O cantor e compositor Milton Nascimento foi internado nesta terça-feira, 9, no Hospital Samaritano, no Rio, com quadro de pressão alta e fraqueza. Diabético e com problemas cardíacos – foi submetido a um cateterismo há dois meses, no Instituto do Coração, em São Paulo -, Milton foi hospitalizado por precaução, segundo sua assessoria de imprensa, uma vez que acaba de retornar de uma turnê de dezesseis dias nos Estados Unidos, período em que percorreu oito cidades. Ele tem 72 anos. O fato de ter saído do inverno norte-americano e desembarcado no verão carioca também o debilitou.

A previsão é de que ele tenha alta já nesta quarta-feira, 10. O artista já tiraria férias, por conta das festas de fim de ano, até o dia 17 de janeiro, quando estreia novo show, de voz e dois violões, no Teatro J. Safra, em São Paulo. De sua agenda, vai cancelar apenas o show de sábado que faria no pequeno município mineiro de Pedralva, no sul do estado – o acesso é via terrestre e a viagem é muito demorada, o que não seria aconselhável no momento, na opinião de seus médicos.

Em agosto, Milton teve de interromper o show que fazia com o rapper Criolo no HSBC Brasil por sentir um “mal-estar momentâneo”. Ele não terminou a apresentação. Exames foram feitos e não detectaram alterações, conforme a assessoria do cantor divulgou à época. O cateterismo, em outubro, foi recomendado para que os vasos de seu coração fossem examinados.