Milton Nascimento é internado em São Paulo para realizar exames

SÃO PAULO - O cantor e compositor Milton Nascimento, de 71 anos, foi internado na noite da última segunda-feira, 13, no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, para realizar um exame de cateterismo.

Segundo informações do boletim médico do hospital, a internação já estava programada e faz parte da avaliação cardiológica de Milton Nascimento. Ainda de acordo com o informe, o artista tem sido submetido no Incor desde agosto deste ano, sob coordenação do Dr. Sérgio Timerman. Milton Nascimento deve permanecer internado até o fim desta quarta-feira, 15, para repouso e observação.

Em agosto deste ano, Milton passou mal enquanto se apresentava ao lado de Criolo, no HSBC Brasil, em São Paulo. O músico sofreu uma queda de pressão, ocorrida durante a performance da música Ponta de Areia, uma de suas canções mais conhecidas. O show precisou ser interrompido e a apresentação que seria realizada no dia seguinte, no mesmo local, foi remarcada.