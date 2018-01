Miley Cyrus planeja show com banda e público nus

A cantora americana Miley Cyrus, que não para de surpreender o público, está planejando um show onde ela, a banda e os espectadores estariam todos nus.

A notícia veio por parte da banda de rock psicodélico Flaming Lips, que recentemente começou uma parceria com a ex-estrela da Disney e atual adepta do "twerk", passo de dança popular nos Estados Unidos que se resume a rebolar freneticamente os quadris.

"Cyrus está planejando um show no qual ela, a banda (nós) e o público estarão completamente nus e cobertos de leite (bem, ou com algo que pareça leite) sendo esguichado de todos os lugares", afirmou o líder da banda, Wayne Coyne, na rede social Instagram na terça-feira.

Coyne não revelou detalhes, mas disse que o show nu seria gravado para um clipe.

As leis sobre nudez pública variam muito no mundo inteiro, mas Cyrus e The Flaming Lips provavelmente fariam uso de uma locação privada.

A cantora de 22 anos, que se descreve como pansexual e não tem se mostrado envergonhada sobre performances sexuais explicitas, lançou de surpresa no mês de agosto o álbum "Miley Cyrus & Her Dead Petz" em parceria com a banda The Flaming Lips.

Enquanto Coyne, de 54 anos, e seus parceiros de banda não são tão conhecidos por suas performances sexuais, The Flaming Lips é famosa desde os anos 1990 por suas enérgicas e extravagantes apresentações nas quais o cantor se joga na plateia dentro de um balão.