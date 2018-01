Miley Cyrus lança novo clipe e revela capa do álbum 'Younger Now'

A cantora Miley Cyrus divulgou nesta sexta-feira, 18, uma nova música, Younger Now, lançada já com o seu videoclipe oficial, disponibilizado em seu canal Vevo no YouTube.

Na nova música, Miley se afasta do pop "sujo" em que estava desde o álbum Bangerz (2013) e volta às suas origens country. No clipe, a cantora aparece inspirada por Elvis Presley e faz um tributo ao envelhecimento e amadurecimento.

Younger Now é a faixa que dá título ao seu próximo disco, seu sexto álbum de estúdio e o primeiro desde o independente Miley Cyrus and Her Dead Petz (2015). Além do clipe, Miley revelou também a capa do novo trabalho e ainda a lista de músicas que estarão presentes, entre ela uma parceria com a sua madrinha, Dolly Parton.

O lançamento de Younger Now está marcado para 29 de setembro.

Younger Now

Malibu

Rainbowland (feat. Dolly Parton)

Week Without You

Miss You so Much

I Would Die for You

Thinkin'

Bad Mood

Love Someone

She's Not Him

Inspired