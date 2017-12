Miley Cyrus fará 3 shows no Brasil em setembro

Miley Cyrus confirmou três shows no País em setembro. A cantora vai se apresentar em São Paulo, na Arena Anhembi, no dia 26/9; na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, no dia 28/9, e no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, em 24/9. Os preços dos ingressos ainda não foram divulgados.

A americana traz ao País a polêmica Bangerz Tour. Em maio, durante um dos shows da turnê, em Londres, a cantora perdeu a linha e impressionou o público ao aparecer no palco com um pênis inflável gigante. Miley ainda deu um beijo de língua em uma de suas dançarinas anãs e deixou que os fãs tocassem em partes íntimas de seu corpo.

Esta, no entanto, não foi a primeira polêmica da ex-Hannah Montana. No clipe de Wrecking Ball, Miley aparece nua, sentada em uma bola de metal. Além disso, ela lambe um martelo e a corrente da bola, com insinuações eróticas.