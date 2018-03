Miley Cyrus cresce, se afasta de Hannah Montana e lança novo CD A atriz e cantora Miley Cyrus, sucesso do programa de TV "Hannah Montana", da Disney, está crescendo. Ela lança esta semana um novo disco, chamado "Breakout", e espera que seus milhões de fãs a acompanhem. "É adulto. Escrevi todas as músicas, exceto duas", disse Cyrus, 15 anos, sobre o disco, o primeiro que não a relaciona à personagem Hannah Montana. O CD, que será lançado na terça-feira, deve chegar às paradas musicais norte-americanas. Cyrus foi a 16a turnê mais bem-sucedida de 2007, vendendo 36 milhões de dólares em ingressos. "Compor é o que eu realmente quero fazer da vida para sempre", disse Cyrus à revista Billboard do mês passado, da qual foi capa. "Espero que este disco mostre que, mais do que tudo, sou uma compositora." Ela ficou famosa em 2006 como Hannah Montana na TV -- uma garota que é, ao mesmo tempo, uma adolescente comum e uma cantora famosa. Em dois anos, a personagem se tornou sucesso de merchandising. Sua franquia foi avaliada por analistas financeiros em 1 bilhão de dólares. Mesmo gravando a terceira temporada do programa, Cyrus está de olho no futuro, quando terá de deixar o alter ego Hanna Montana. Artistas adolescentes -- como David Cassidy nos anos 1970, e o New Kids On The Block nos anos 1980 -- costumam ter vida curta. "É muito difícil quando seu público é pré-adolescente porque, quando essas crianças crescem, o que antes era considerado legal se torna motivo de vergonha e eles não admitem que eram fãs dois ou três anos antes", disse Gary Bonguivanni, editor-chefe da revista Pollstar. A polêmica sessão de fotos para a revista Vanity Fair de abril, na qual Cyrus aparecia sexy, de cabelo bagunçado e enrolada num lençol, ilustra os perigos de tal transição. Cyrus também surpreendeu ao afirmar que é fã do seriado "Sex and the City", do qual gostaria de estrelar uma versão mais jovem. Na mesma entrevista, ela disse que seu livro favorito é a bíblia e disse usar um anel de pureza, símbolo de sua intenção de manter a virgindade até o casamento. Mas tais contradições provavelmente não ameaçarão as vendas de "Breakout".