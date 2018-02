Mike Tyson vai fazer participação em novo disco de Madonna

NOVA YORK - O boxeador Mike Tyson estreará no mundo da música nada menos que pelas mãos de Madonna, com uma participação na canção Iconic, que fará parte do álbum Rebel Heart, que será lançado em 10 de março.

A pré-compra do 13º disco da cantora está disponível no iTunes. Composto por 19 canções, Rebel Heart também terá a participação de Chance The Rapper.

Tyson segue assim sua imprevisível carreira, após estrear na Broadway com Mike Tyson: Undisputed Truth, dirigido por Spike Lee, enquanto Madonna soma um novo nome à interminável lista de colaboradores e produtores de seu próximo lançamento.

Além de Tyson e Chance The Rapper, Nicki Minaj, Nas e Alicia Keys estão entre os artistas convidados de "Rebel Heart".

Com produção de Diplo e Avicii e canções produzidas por Natalia Kills e Kanye West, Rebel Heart é um dos discos mais esperados de 2015, embora em dezembro mais de 30 maquetes do disco tenham vazado e obrigado Madonna a oferecer seis canções no iTunes, entre elas o primeiro single, Living for Love, a aqueles que pagassem o disco antecipado.

A esses títulos, entre os quais estava Unapologetic Bitch e Illuminati, se somam agora oficialmente novas composições como Joan of Arc, HeartBreak City, Body Shop, Holy Water, Messiah ou S.E.X..

Madonna, que só com as pré-vendas alcançou o número um no iTunes de várias dezenas de países, prepara agora a promoção deste trabalho, com o qual tenta se recuperar de dois fracassos comerciais consecutivos, "Hard Candy" e "MDNA".

Por enquanto, a cantora de Like a Prayer já gravou o vídeo promocional de Living for Love em Nova York, confirmou sua atuação no Grammy em Las Vegas no próximo dia 8 e no Brit Awards em 25 de fevereiro em Londres e anunciou uma tour internacional para este ano.