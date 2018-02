Mike Stern faz show no Bourbon Street

O jazzista norte-americano Mike Stern se apresenta neste domingo (8) no Bourbon Street, em São Paulo. O guitarrista traz ao Brasil o show inspirado em seu novo CD, "Big Neighborhood" e mistura de rock, jazz, música latina e a clássica.

Stern é uma das atrações da Mostra Internacional de Música de Olinda, que começa nesta quarta-feira (1) e vai até o dia 7 de setembro.

Lançado em 2009, "Big Neighborhood" tem participações de Steve Vai, Eric Johnson, Esperanza Spalding, Richard Bona, Randy Brecker, Medeski Martin & Wood, Cindy Blackmancom. O disco rendeu ao músico uma indicação ao Grammy de jazz contemporâneo.

No passado, Stern tocou com grandes nomes do jazz como Miles Davis e Stan Getz.

Mike Stern - Bourbon Street Music Club - Rua dos Chanés, 127 - Moema. 08 de setembro, 22h30. R$65 até 06/09 e depois R$ 75