Miele volta ao País com coleção inspirada em Fellini

Depois de dez anos desfilando na Semana de Moda de Nova York, o estilista Carlos Miele volta ao Brasil. E desfila na quinta (19) sua temporada Primavera-Verão 2014 na Loja Tools & Toys do Shopping Cidade Jardim. “O lançamento de uma coleção deve acontecer em uma só cidade, dada a agilidade dos meios de comunicação, e valorizo a liberdade do estilista de poder escolher o local para apresentar a coleção0”, comentou Miele em conversa com o Estado. “Minha experiência no exterior foi muito importante. Foi um grande aprendizado e a chance de provar que nós, brasileiros, podemos criar alta-costura”, disse o designer. “Agora é hora de eu investir este meu conhecimento no meu País.”

O retorno do estilista, que ganhou prestígio no mercado internacional e vestiu nomes como Jennifer Lopez, Beyoncé e Scarlett Johansson, sinaliza uma abertura para uma moda mais diversa, despojada e prática, tanto para consumidores dispostos a apostar em uma costura mais sofisticada quanto os que investem em peças mais versáteis e práticas. “Penso em quem consome moda hoje. Está mais democrático, alcança diferentes públicos”, analisou o estilista. “Sem contar que a vida nas grandes cidades acaba nos obrigando a ir do trabalho para algum evento ou festa. Criei esta coleção pensando nisso, em uma moda que vale em várias ocasiões”, continuou o designer, que defende não só a democratização da moda para diversas classes de consumidores brasileiros, mas também na valorização da autoestima da moda no Brasil. “Antes o cinema ditava muita moda, hoje a TV e a internet são plataformas importantes. É por meio de espaços como estes que vamos difundir nossas criações e divulgar mais nossa moda.”

Na passarela, a praticidade se traduz em uma moda democrática e jovem, em que diversos “looks separates” (looks avulsos) ganham destaque. “Não deixei de criar vestidos para a noite. Mas é uma noite moderna, versátil”, comenta Miele, que também passa a criar perfumes e acessórios. O estilista conta ainda que se inspirou no clássico La Nave Va, de Fellini, para criar suas novas peças. “Sempre pensei na genialidade dele, de criar um barco em um estúdio. Transporto esta imagem para a passarela”, contou ele, que em fevereiro de 2014 volta a Nova York para desfilar a coleção de inverno.