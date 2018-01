Midnight Oil anuncia turnê mundial com shows no Brasil

A banda de rock australiana Midnight Oil anunciou nesta sexta-feira, 17, que irá fazer sua primeira turnê mundial em 20 anos, prometendo continuar com seu ativismo político durante o giro de seis meses e cinquenta apresentações.

A turnê, agendada para começar em meados de abril, irá levar a banda a 14 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e nações da Europa e da América do Sul.

No Brasil, os shows serão no fim de abril - dia 25 em Porto Alegre, 17, em Curitiba, 29 em São Paulo, 30 no Rio de Janeiro e dia 2 de maio em Brasília, segundo informações do site da banda.

O líder do grupo, Peter Garrett - ex-ministro de governo da Austrália entre 2007 e 2013 - disse que o Midnight Oil não irá deixar de dizer o que pensa, dando uma cutucada no novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Democracias saudáveis às vezes precisam reagir contra a loucura, a feiúra, o egoísmo e a estupidez", disse Garrett.

"Você tem isso em ampla abundância no presidente Trump."

O Midnight Oil lançou 17 álbuns e vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo.

Relembre alguns dos sucessos do Midnight Oil: