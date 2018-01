Mídia diz que Madonna vai adotar criança africana; ela nega Madonna negou na quarta-feira que vai adotar uma criança em Malauí, país africano, como afirmaram as autoridades oficiais do país. A cantora desembarcou na quarta Madonna na região com o intuito de visitar a construção de um centro educacional voltado para órfãos e para doar dinheiro para ajudar crianças com aids. Vários veículos de comunicação americanos publicaram que a porta-voz do Governo de Malauí, Adrina Michiela, afirmou que a estrela pop pediu aos oficiais do Governo do país africano que identificassem meninos nos orfanatos. Os oficiais teriam visitados, a pedidos da diva, quatro instituições de Lilongwe, capital de Malauí. Michiela também revelado também que Madonna queria adotar inicialmente uma menina, mas mudou de opinião há duas semanas. A porta-voz da cantora na gravadora Warner, Liz Rosenberg, disse que as informações são "completamente inexatas", mas que Madonna não estava descontente com a transmissão das mesmas, pois assim foi possível chamar a atenção para as crianças pobres deste país. Entretanto, Liz confirmou que Madonna está em Malauí para visitar vários orfanatos como parte de um projeto de ajuda para um milhão de crianças órfãs da nação africana, muitas delas com aids. A estrela da música pop já é mãe de Lourdes, de 9 anos, sua filha com o ex-personal trainer Carlos León, e de Rocco, de 5 anos, fruto de seu atual marido, o cineasta Guy Ritchie.