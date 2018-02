Microônibus da Banda Calypso tomba em Goiás

Elvis Pereira, do estadao.com.br,

Um microônibus usado no transporte da equipe de montagem do cenário da Banda Calypso tombou em Itumbiara, Goiás, segundo entrevista concedida pelo empresário da banda ao telejornal Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, nesta terça-feira, 4. De acordo com o empresário, houve uma aquaplanagem e o veículo saiu da pista. Dois funcionários sofreram arranhões e tiveram de ser levados a um hospital. Uma hora depois, eles foram liberados.