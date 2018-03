Mick Jagger vai se apresentar no Grammy pela primeira vez

O cantor e compositor, de 67 anos, vai apresentar-se como parte do tributo anual feito pelos Grammys a músicos e outros que morreram recentemente. Ele vai homenagear o cantor de blues e gospel Solomon Burke e será acompanhado no palco pelo cantor de soul Raphael Saadiq e sua banda, disseram os organizadores do Grammy nesta quinta-feira.

Além de Jagger, vão se apresentar ao vivo na entrega dos prêmios, os mais importantes do setor musical, Lady Gaga, Arcade Fire, Katy Perry, Rihanna, Eminem, Justin Bieber e o trio Lady Antebellum, entre outros.

Mick Jagger já apareceu na entrega dos Grammys uma vez antes, em 1986, via satélite com os Rolling Stones, quando a banda recebeu um prêmio pelo conjunto de seu trabalho.

A entrega dos Grammys terá lugar em 13 de fevereiro e será transmitida nos EUA pela CBS.