Mick Jagger vai cantar pela primeira vez ao vivo no Grammy

Mick Jagger vai se apresentar ao vivo pela primeira vez no palco do Grammy, que acontece em 13 de fevereiro, em Los Angeles.

O vocalista dos Rolling Stones vai participar de um tributo a Solomon Burke, cantor de soul que morreu no ano passado, e que abriu diversos shows dos Stones. Jagger se apresenta com o cantor Raphael Saadiq na 53ª edição da premiação musical.

"Estamos encantador, emocionados e ansiosos para a estreia de Mick no palco do Grammy", disse Neil Portnow, presidente da Academia de Gravação dos Estados Unidos.

Esta não será, porém, a primeira vez que Jagger aparece no Grammy. Em 1986, os Rolling Stones receberam um prêmio por sua carreira das mãos de Eric Clapton e apresentaram um show de Londres, com transmissão via satélite para a premiação nos Estados Unidos.

O produtor do Grammy há 31 anos, Ken Ehrlich, declarou que sempre quis levar os Stones para tocar ao vivo na premiação, mas nunca havia conseguido.

Segundo ele, foi a admiração de Jagger por Burke que o levou a aceitar cantar no palco da premiação, disse Ehrlich.

Entre outros artistas que cantarão durante a cerimônia estão Rihanna, Cee Lo, Gwyneth Paltrow, Eminem, Arcade Fire, Katy Perry, Bruno Mars, Usher, Lady Gaga, Lady Antebellum e Justin Bieber.