Mick Jagger teria se envolvido com jovem 52 anos mais nova

O vocalista do The Rolling Stones, o britânico Mick Jagger, manteve uma aventura com a jovem americana Noor Alfallah, de 22 anos, afirmou a imprensa britânica, que não revelou se o relacionamento ainda continua.

Jagger, de 74 anos, passou várias noites num apartamento nos arredores de Paris com a jovem, há duas semanas, quando o grupo tinha apresentações marcadas na capital francesa. Esse ano, o vocalista passou por São Paulo e visitou o Beco do Batman, na zona oeste e surpreendeu lançar duas músicas para seu ep em parceria com o rapper Skepta.

"Mick ainda tem o seu lendário encantamento, mas até a banda ficou surpresa que alguém tão jovem e bonita quanto Noor viesse a Paris só para vê-lo", relatou ao tabloide "The Sun" uma fonte próxima ao grupo e que não teve a identidade divulgada.

A moça esteve em um dos três shows da banda em Paris, última parada da turnê "No Filter", e foi com o músico a jantar privado no restaurante Le Stresa e em outro, com a banda e a equipe de apoio, no Caviar Kaspia, de acordo com o "Daily Mirror".

Em dezembro de 2016, nasceu o oitavo filho do cantor, Deveraux Octavian Basil Jagger, do relacionamento que teve com a bailarina americana Melanie Hamrick, que tinha 29 anos.

"Noor tem muita confiança em si mesma e é muito bem educada. Ela se encaixou bem em todos os lugares luxuosos que eles foram juntos", explicou a fonte próxima a Jagger ao "The Sun".

A jovem, que "anteriormente foi vista" com o ator Charlie Sheen, segundo o tabloide, estuda teatro em Los Angeles, nos Estados Unidos.