Mick Jagger posta vídeo de sua Páscoa 'com cara de carnaval'

Mick Jagger fez uma postagem na sua conta no Twitter do último feriado de Páscoa onde aparece dançando um música caribenha com um rapaz e segurando uma long neck na mão.

Na postagem que diz "Me divertindo em Bequia em um fim de semana de Páscoa com cara de Carnaval", o líder dos Roling Stones de 73 anos pôs inveja em muitos jovens de 20.

Na publicação feita em seu perfil oficial, Jagger também marcou os filhos Jade Jagger e Lucas, do relacionamento com a apresentadora Luciana Gimenez.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No fim do ano passado, Jagger tornou-se pai novamente. Sua mulher, a bailarina profissional Melanie Hamrick, de 29 anos, deu à luz um menino, nascido em um hospital de Nova York.

Mick é pai de Karis Hunt Jagger, de 46 anos, fruto de seu relacionamento com Marsha Hunt; também é pai de Jade Jagger, de 45, com sua ex-mulher Bianca. Ele tem quatro filhos com sua ex-companheira Jerry Hall: Elizabeth, de 32 anos, James, de 31, Georgia, de 24 e Gabriel, de 18. Lucas Jagger, filho da apresentadora Luciana Gimenez, tem 17 anos. Sir Mick tem cinco netos e se tornou bisavô em maio de 2014.