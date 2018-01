Mick Jagger posta foto no Beco do Batman, na zona oeste de SP

Mick Jagger postou nesta segunda-feira, 22, em suas redes sociais, foto dele no Beco do Batman, na Vila Madalena, feita no fim de semana. O local já havia sido visitado por Ron Wood, outro integrante dos Rolling Stones, na passagem da banda pelo Brasil no ano passado.

Mick Jagger veio a São Paulo por causa do aniversário de 18 anos do filho, Lucas, de seu relacionamento com a apresentadora Luciana Gimenez. A comemoração foi realizada no apartamento de Luciana, em São Paulo, na noite desta sexta-feira, 19. Jagger também apareceu, na semana passada, na escola de música onde o filho faz aulas de guitarra, bateria e canto. Na ocasião, o líder dos Stones tirou fotos com alunos e pais.