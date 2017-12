Mick Jagger faz parte da Cabala, segundo jornal inglês

O cantor britânico Mick Jagger, vocalista do grupo Rolling Stones, freqüenta agora a seita judia da Cabala, informou nesta quarta-feira, 21, o jornal inglês The Sun. O cantor de 64 anos havia marcado um almoço em Londres com o produtor Simon Fuller, empresário das Spice Girls, quando foi fotografado por jornalistas com a pulseira vermelha que pessoas praticantes da seita costumam usar. A ex-esposa de Mick Jagger, a modelo Jerry Hall, é uma seguidora da Cabala, assim como várias outras celebridades, entre elas Madonna, Britney Spears e Demi Moore.