Mick Jagger faz 65 anos e ganha aposentadoria do governo

A partir de sábado, Mick Jagger terá direito a uma aposentadoria básica do governo britânico. São quase 91 libras semanais, o equivalente a R$ 285. Mas o líder dos Rolling Stones terá que esperar outros cinco anos para ter direito ao isolamento térmico gratuito do telhado de sua casa. Este benefício só é dado aos britânicos com mais de 70 anos. Veja também: Universal Music assina contrato com Rolling Stones 'Amo duas mulheres', revela guitarrista dos Rolling Stones O vocalista da banda britânica Rolling Stones completa 65 anos nesta sábado, 26, e, com isso, se tornará aposentado por idade - mas apenas no papel. Mick Jagger continua a fazer o relógio andar para trás com performances ao vivo em que desafia sua idade. Recentemente, impressionou platéias em cinemas com seus malabarismos, caras e bocas captados pelo diretor Martin Scorsese no documentário Shine a Light. Embora suas façanhas fora do palco já não se equiparem aos excessos do Stone Ronnie Wood, que passou recentemente por uma clínica de reabilitação devido a problemas com o álcool, está claro que Jagger não pretende simplesmente viver de sua fama, afastar-se do mundo e cuidar de seu jardim. Ele vem se envolvendo cada vez mais na produção cinematográfica, tendo sido produtor executivo de Shine a Light e trabalhado em dois outros longas desde então. Rumores sobre um novo álbum e nova turnê mundial dos Rolling Stones chegam aos noticiários regularmente. Se a fortuna de Jagger, estimada em 225 milhões de libras, somada à aposentadoria, não for suficiente para bancar suas despesas, outra turnê seria uma maneira certeira de ajudá-lo a ficar fora do vermelho. A turnê A Bigger Bang foi a mais lucrativa de todos os tempos. De acordo com o produtor de turnês dos Stones, Michael Cohl, seu faturamento foi de US$ 558 milhões entre 2005 e 2007. Michael Philip Jagger nasceu em Dartford, sul da Inglaterra, em 26 de julho de 1943, filho de um professor e uma cabeleireira. Ele se tornou vocalista dos Rolling Stones, formado no início dos anos 1960, e cantou uma longa lista de hits que viraram clássicos, desde (I Can't Get No) Satisfaction a Ruby Tuesday e Angie. Estima-se que a banda já vendeu mais de 200 milhões de álbuns em todo o mundo. Figura constantemente no topo ou perto do topo das listas dos grupos e artistas mais influentes da história da música pop. Jagger já teve vários relacionamentos com mulheres de destaque, incluindo Marianne Faithfull e Carla Bruni, a atual mulher do presidente francês Nicolas Sarkozy. Ele se casou com a beldade nicaraguense Bianca Perez Macias em 1971 e com a modelo texana Jerry Hall em 1990. Eles se divorciaram em 1999. Jagger, que tem sete filhos, incluindo um com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez, já é avô. O libertino do rock recebeu o título de cavaleiro britânico em 2003, quando rejeitou sugestões de que teria se vendido ao establishment britânico que criticou durante tanto tempo. "Acho que o establishment, tal como o conhecíamos, não existe mais", disse ele. Agora que chegou à idade oficial da aposentadoria, é provável que Jagger enfrente mais perguntas sobre seu futuro e o dos Rolling Stones. Mas isso é algo com que ele já deve estar acostumado. Mais de 45 anos atrás lhe perguntaram por quanto tempo ele conseguiria continuar com os Rolling Stones e, em outra entrevista, questionaram: "Você pode se imaginar aos 60 anos fazendo o que faz hoje?". "Sim, tranquilamente", ele respondeu.