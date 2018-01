Mick Jagger e Ronnie Wood gravam música para ajudar vítimas de terremoto no Nepal

LONDRES - O cantor Mick Jagger e o guitarrista Ronnie Wood, dos Rolling Stones, participaram da gravação de uma música disponível para compra a partir desta terça-feira na loja virtual do iTunes, cujo dinheiro arrecadado será destinado às vítimas do terremoto no Nepal.

Gravada no Abbey Road Studios, em Londres, e produzido por Nick Mason, baterista do Pink Floyd, Look Into Your Heart tem a voz principal interpretada pela cantora britânica de soul Beverley Knight.

Cerca de cem voluntários que colaboram com a organização humanitária Save The Children também participam entre os vocais da canção.

"Os terríveis acontecimentos no Nepal mostram o quão vulneráveis são os seres humanos diante da natureza", comentou Knight à BBC, enquanto Wood se disse "encantado" por ter participado da gravação.

O terremoto de 7,8 graus na escala Richter que abalou o Nepal no dia 25 de abril causou pelo menos 7.557 mortes e deixou 14.409 feridos, segundo os últimos dados oficiais.