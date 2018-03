Mick Jagger diz que seus filhos se envergonham de suas roupas

Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, disse que seus filhos se sentem envergonhados pelo jeito como ele se veste, em declaração ao site contactmusic.com. O cantor é pai de Karis, de 37 anos, Jade, 36, Elizabeth, 24, James, 22, Georgia, 16, Gabriel, 10 e Lucas, de 8 anos e disse que se diverte muito usando suas roupas dos anos 60 e 70 quando seus filhos dão festas. Ainda que para Jagger suas roupas sejam ícones de estilo, ele admite que para seus filhos são muitas vezes fontes de constrangimento: "Às vezes eles pensam que eu sou um pouco bizarro, mais do que espirituoso. Mas tudo bem, eu gosto de me vestir para suas festas, mesmo eles dizendo 'te odeio, papai!', quando me vêem." "No mês passado, achava que estava bem vestido, mas quando desci para a festa vi que seus rostos haviam mudado de cor", recordou Jagger.