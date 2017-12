Mick Jagger começou a fazer aulas de canto há 2 anos Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, revelou durante uma entrevista à Virgin Radio, rádio especializada em rock, que começou a ter aulas de canto há dois anos. Após dezenas de discos e apresentações, o artista, de 63 anos, descobriu que as aulas de canto o ajudam a aquecer a voz. "Antes tarde do que nunca", disse Mick Jagger à rádio. "Tive algumas aulas há uns dois anos, após 35 anos sem fazer isso. Um pouco de aulas e de exercícios para a voz são realmente úteis. Sempre aconselhei isso aos jovens cantores, mas nunca tinha feito, mesmo que tivesse precisado", acrescentou o vocalista. "Muitas pessoas tem problemas de voz, mesmo os jovens, não só as pessoas idosas. Conversei com Joss Stone, e ela me disse que quando se canta todas as noites, fica-se com a voz cansada, por isso é necessário aprender a fazer um aquecimento adequado. Só aprendi as técnicas, e isso me ajudou", concluiu o Mick Jagger.