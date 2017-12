Mick Jagger adoece e Stones cancelam show na Espanha Os Rolling Stones canceleram o show que fariam na noite desta segunda-feira em Valladolid, na Espanha, em conseqüência de uma laringite de Mick Jagger, segundo comunicado postado no site oficial da banda. "Seguindo conselhos médicos, o cantor Mick Jagger vai descansar a voz após a descoberta de uma laringite neste fim de semana", diz a nota. "Eu sinto muito mesmo por cancelar este show", disse o vocalista nesta segunda-feira. "Eu sempre amo tocar na Espanha, mas infelizmente não tenho outra alternativa senão me desculpar com todos que compraram seus ingressos para esta noite". Todos os fãs que já tinham adquirido ingressos serão rembolsados, de acordo com o comunicado. O primeiro show da turnê européia "A Bigger Bang" aconteceu em 11 de julho em Milão, na Itália. A turnê começou com mais de um mês de atraso - o primeiro show estava previsto para 21 de maio em Barcelona, mas 11 apresentações foram canceladas em função da recuperação do guitarrista da banda, Keith Richards, que foi submetido a uma cirurgia cerebral para a retirada de um coágulo no cérebro depois que caiu de um coqueiro nas ilhas Fiji, em 27 de abril. Os Stones têm agendado mais um show na Espanha nesta quarta-feira, em El Ejido. No dia 20 devem seguir para o Reino Unido, onde fazem apresentações nas cidades de Londres, Glasgow, Sheffield, Cardiff, Bergen e Horsens - esta última em 3 de setembro. A turnê pela América do Norte está prevista para começar no dia 20 de setembro, em Boston, nos Estados Unidos. Matéria alterada às 12h20, para acréscimo de informações