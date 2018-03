Mick Hucknall iniciará carreira-solo após fim do Simply Red

O vocalista e fundador da banda britânica Simply Red, Mick Hucknall, iniciará sua carreira-solo "com seu próprio nome" quando terminar, no segundo semestre de 2010, a turnê mundial que seria a despedida do grupo. "Tenho paixão pela música dos anos 40 e tentarei incorporá-la ao meu novo estilo musical, junto com influências dos anos 70 e 80", disse Hucknall. Perto de completar 25 anos de história, o Simply Red faz atualmente a turnê com a reedição do álbum Stars, que impulsionou a banda como referência da indústria musical do Reino Unido, com mais de 20 milhões de cópias vendidas. Aos 47 anos, o cantor lembrou ter ouvido black music desde pequeno, uma constante que perdura em suas criações e que define o estilo da banda como pop-soul. O fundador da banda Simply Red, formada em 1984, afirmou ter vivido boas experiências desde o começo. "Fiquei sem emprego durante quatro anos e meu primeiro álbum chegou às paradas de sucesso. Esteve entre os mais vendidos do meu país", lembrou.